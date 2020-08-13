Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Санта-Барбаре

Герцог и герцогиня Сассекские - принц Гарри и Меган Маркл - приобрели дом в живописном приморском городке Санта-Барбаре, который находится примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает PEOPLE.

“Герцог и герцогиня Сассекские переехали в свой дом в июле этого года. Они поселились в тихом приватном месте и надеются, что их соседи будут уважать их выбор, что важно для них как для семьи”, – рассказал источник издания.

По его словам, Гарри и Меган надеются вырастить годовалого сына Арчи в Санта-Барбаре, а также планирую вести “нормальную жизнь”.