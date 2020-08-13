Covid-19 Украина

обновлено 15.08.2020 в 04:02

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Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Санта-Барбаре

Герцог и герцогиня Сассекские - принц Гарри и Меган Маркл - приобрели дом в живописном приморском городке Санта-Барбаре, который находится примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.

Четверг, 13 августа 2020, 14:08

Об этом сообщает PEOPLE.

“Герцог и герцогиня Сассекские переехали в свой дом в июле этого года. Они поселились в тихом приватном месте и надеются, что их соседи будут уважать их выбор, что важно для них как для семьи”, – рассказал источник издания.

По его словам, Гарри и Меган надеются вырастить годовалого сына Арчи в Санта-Барбаре, а также планирую вести “нормальную жизнь”.

Отмечается, что среди соседей пары есть несколько знаменитостей, например, известная американская телеведущая Опра Уинфри, которая является подругой Меган. В этом районе так же проживают актер Роб Лоу и актриса Эллен Дедженерес.

Во сколько супругам обошелся их новый дом, не сообщается.

Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Теги: дом, Санта-Барбара, Меган Маркл, ЛосАнджелес, принц Гарри

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