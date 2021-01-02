Текст опубликован на сайте их благотворительной организации Archewell Foundation, основанной супругами в октябре.

“Мы верим в лучшее, что есть у человечества. Потому что мы видели лучшее в людях. Мы получали сочувствие и доброту как от наших матерей, так и от незнакомцев. Такое легко упустить из виду перед лицом страха, трудностей и боли. Вместе мы можем выбрать смелость, исцеление и объединение. Вместе мы можем сделать милосердие реальным”, — отметили герцог и герцогиня в своем “Письме к 2021 году”.