Текст опубликован на сайте их благотворительной организации Archewell Foundation, основанной супругами в октябре.
“Мы верим в лучшее, что есть у человечества. Потому что мы видели лучшее в людях. Мы получали сочувствие и доброту как от наших матерей, так и от незнакомцев. Такое легко упустить из виду перед лицом страха, трудностей и боли. Вместе мы можем выбрать смелость, исцеление и объединение. Вместе мы можем сделать милосердие реальным”, — отметили герцог и герцогиня в своем “Письме к 2021 году”.
Письмо сопровождают детские фотографии пары, на которых они позируют со своими матерями — принцессой Дианой и Дори Регланд.
- В январе принц Гарри и его жена, голливудская актриса Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи, отказаться от выполнения королевских обязанностей, чтобы больше времени жить частной жизнью. Гарри и Меган Маркл были лишены королевских титулов и с марта не выходят в свет как члены королевской семьи.
- Теперь принц и голливудская актриса занимаются благотворительностью, работают над подкастом и основали продюсерскую фирму.