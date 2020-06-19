Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Пара решила назвать Archewell, созвучно с именем первенца. Ранее была идея назвать ее Sussex Royal, но после выхода из королевской семьи это запрещено.

В Патентном бюро США, где сейчас живут супруги, им ответили, что заявка о регистрации торговой марки благотворительной организации Archewell была составлена слишком невнятно. Второй фактор – под заявкой не было подписей основателей – принца Гарри и Меган Маркл.

В заявке было сказано, что на сайте благотворительной организации Archewell будет контент, связанный с “благотворительностью, материальными пожертвованиями, волонтерскими и карьерными возможностями”. В бюро посчитали, что в такой формулировке нет конкретики и попросили предоставить более расширенную информацию.

Теперь юристы Меган и Гарри должны до 22 июня исправить все неточности и переписать формулировку, иначе заявку на регистрацию аннулируют.

Стоит напомнить, что когда супруги решили назвать благотворительную организацию Sussex Royal, то сразу же вложили несколько десятков тысяч фунтов в создание сайта Sussexroyal.com и параллельно пытались зарегистрировать соответствующую торговую марку. Вследствие этого королевский дворец наложил вето, добавив, что Гарри и Меган больше не имеют права называться “ваше высочество”, так как ранее покинули королевскую семью.