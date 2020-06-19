Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Пара решила назвать Archewell, созвучно с именем первенца. Ранее была идея назвать ее Sussex Royal, но после выхода из королевской семьи это запрещено.
В Патентном бюро США, где сейчас живут супруги, им ответили, что заявка о регистрации торговой марки благотворительной организации Archewell была составлена слишком невнятно. Второй фактор – под заявкой не было подписей основателей – принца Гарри и Меган Маркл.
В заявке было сказано, что на сайте благотворительной организации Archewell будет контент, связанный с “благотворительностью, материальными пожертвованиями, волонтерскими и карьерными возможностями”. В бюро посчитали, что в такой формулировке нет конкретики и попросили предоставить более расширенную информацию.
Теперь юристы Меган и Гарри должны до 22 июня исправить все неточности и переписать формулировку, иначе заявку на регистрацию аннулируют.
Стоит напомнить, что когда супруги решили назвать благотворительную организацию Sussex Royal, то сразу же вложили несколько десятков тысяч фунтов в создание сайта Sussexroyal.com и параллельно пытались зарегистрировать соответствующую торговую марку. Вследствие этого королевский дворец наложил вето, добавив, что Гарри и Меган больше не имеют права называться “ваше высочество”, так как ранее покинули королевскую семью.
- Ранее сообщалось, что после переезда в Лос-Анджелес (США) принц Гарри назвал свою новую жизнь “немного сложной”.
- Тем временем американский канал Lifetime снимает фильм о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Лента получила название “Гарри и Меган: Побег из дворца“. В ней будут описаны последние события “противоречивого сознательного отказа от короны“ после рождения сына пары – Арчи.
- 6 мая 2020 году сын Меган Маркл и принца Гарри отпраздновал свой первый день рождения. В этот день герцог и герцогиня Сассекские записали трогательное видео с маленьким сыном.