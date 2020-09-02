Британский принц Гарри и его жена американская актриса Меган Маркл основали продюсерскую фирму и заключили соглашение с сервисом потокового вещания Netflix, предусматривающий создание документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей.

Об этом сообщила газета New York Times.

Гарри и Меган будут появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.

“Мы невероятно гордимся тем, что они выбрали Netflix в качестве площадки для творчества, и рады рассказывать вместе с ними истории, которые могут помочь повысить жизнестойкость и улучшить взаимопонимание во всем мире”, – прокомментировал соглашение топ-менеджер Netflix Тед Сарандос.

Сумма гонорара Гарри и Меган не приводится.

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