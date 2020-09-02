Об этом сообщила газета New York Times.
Гарри и Меган будут появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.
“Мы невероятно гордимся тем, что они выбрали Netflix в качестве площадки для творчества, и рады рассказывать вместе с ними истории, которые могут помочь повысить жизнестойкость и улучшить взаимопонимание во всем мире”, – прокомментировал соглашение топ-менеджер Netflix Тед Сарандос.
Сумма гонорара Гарри и Меган не приводится.
В январе герцог и герцогиня Сассексие заявили о намерении снять с себя полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны королевы Елизаветы II.
- Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл – приобрели дом в живописном приморском городке Санта-Барбаре, который находится примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.