Об этом говорится в сообщении музыкального сервиса потокового вещания в Twitter.

Как следует из опубликованного анонса, совсем скоро выйдет праздничный спецвыпуск от Гарри и Меган в честь Нового года.

Put. The. Kettle. On. A new holiday special from Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, is coming soon only on Spotify ☕️ ️https://t.co/ZlFRPzLe9R — Spotify (@Spotify) December 15, 2020

На странице Archewell Audio в Spotify 15 декабря опубликовали трейлер подкаста, в котором герцог и герцогиня призвали подписываться на их аккаунт.

Телеканал CNBC уточняет, что Spotify подписал многолетний эксклюзивный контракт с компанией Archewell Audio, созданной герцогом и герцогиней Сассекскими. Другие условия сделки не разглашаются. Производство подкастов в полном объеме начнется в 2021 году.