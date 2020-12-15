Об этом говорится в сообщении музыкального сервиса потокового вещания в Twitter.

Как следует из опубликованного анонса, совсем скоро выйдет праздничный спецвыпуск от Гарри и Меган в честь Нового года.

На странице Archewell Audio в Spotify 15 декабря опубликовали трейлер подкаста, в котором герцог и герцогиня призвали подписываться на их аккаунт.

Телеканал CNBC уточняет, что Spotify подписал многолетний эксклюзивный контракт с компанией Archewell Audio, созданной герцогом и герцогиней Сассекскими. Другие условия сделки не разглашаются. Производство подкастов в полном объеме начнется в 2021 году.

  • Раніше Меган Маркл та принц Гаррі зробили ще один незалежний від королівської сім’ї крок. Подружжя запустило сайт благодійного фонду Archwell, про створення якого стало відомо навесні цього року.
  • Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл мають намір заснувати власну премію.