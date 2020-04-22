Меган Маркл и принц Гарри в качестве волонтеров помогают разносить еду нуждающимся жителям Лос-Анджелеса.

Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

Так, герцог и герцогиня Сассекские были замечены на улицах Лос-Анджелеса, когда они выполняли свою работу в качестве волонтеров Project Angel Food.

Пара привезла продуктовые наборы на своем авто Cadillac XT5.

Представители пары отметили, что не хотели бы предавать публичности свою благотворительную работу.