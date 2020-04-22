Об этом пишет британское издание The Daily Mail.
Так, герцог и герцогиня Сассекские были замечены на улицах Лос-Анджелеса, когда они выполняли свою работу в качестве волонтеров Project Angel Food.
Пара привезла продуктовые наборы на своем авто Cadillac XT5.
Представители пары отметили, что не хотели бы предавать публичности свою благотворительную работу.
- Ранее сообщалось, что кадры документального фильма, который озвучила 38-летняя герцогиня Сассекская, впервые показали в эфире.
- Герцог и герцогиня Сассексские заявили четырем британским таблоидам, что прекращают все сотрудничество с ними.