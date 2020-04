Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В письме редакторам изданий Sun, Mirror, Mail и Express представитель пары сказал, что Гарри и Меган пошли на этот шаг из-за “искаженных, ложных или инвазивных” историй.

“Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что авторитетные СМИ на протяжении многих лет пытаются уйти от ответственности за то, что они говорят или пишут, даже когда они знают, что это будет искажено или ложно изложено без какой-либо причины. Настоящая цена такого бизнеса — это человеческие жизни, и этот бизнес затрагивает любую часть общества… Герцог и герцогиня Сассексские наблюдали, как люди, которых они знают, а также совершенно незнакомые люди, расставались без веской на то причины, за исключением того факта, что непристойные сплетни повышают доходы от рекламы”, – говорится в письме представителя пары.

Прекращение сотрудничества означает, что пиар-команда пары больше не будет даже отвечать на звонки из газет с просьбой подтвердить какие-то факты.

В письме также отмечается, что речь не идет о полном прекращении сотрудничества со СМИ или цензуре репортажей, но такие “репортажи не могут быть основаны на лжи”.

Принц Гарри и Меган Маркл продолжат работать с другими СМИ и “молодыми, начинающими журналистами”, чтобы повысить осведомленность о проблемах и причинах, которые их волнуют.

Стоит отметить, что Меган Маркл судится с Associated Newspapers — издателя The Mail on Sunday из-за публикации выдержек из личного письма, которое она написала своему отцу спустя три месяца после свадьбы с принцем Гарри.