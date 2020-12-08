Об этом пишет Vogue.
Программа награждения пары будет представлена в рамках их фонда Archewell и будет отмечать выдающихся личностей, благотворительные организации и компании, которые, по их мнению, делают важные дела.
Отмечается, что награды будут сосредоточены в определенных областях, включая “благотворительные услуги, образование, науку, литературу, расовую справедливость, гендерное равенство, охрану окружающей среды, расширение прав и возможностей молодежи, здоровье и психическое здоровье“.
- Ранее Меган Маркл и принц Гарри сделали еще один самостоятельный шаг отдельно от королевской семьи. Супруги запустили сайт благотворительного фонда Archwell, о создании которого стало известно весной этого года.