Об этом пишет Vogue.

Программа награждения пары будет представлена в рамках их фонда Archewell и будет отмечать выдающихся личностей, благотворительные организации и компании, которые, по их мнению, делают важные дела.

Отмечается, что награды будут сосредоточены в определенных областях, включая “благотворительные услуги, образование, науку, литературу, расовую справедливость, гендерное равенство, охрану окружающей среды, расширение прав и возможностей молодежи, здоровье и психическое здоровье“.