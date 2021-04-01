Об этом сообщает Vanity Fair.

Инсайдер рассказал изданию о том, что Меган и Гарри хотят вместе пережить рождение дочери и некоторое время не будут ничего комментировать, так как планируют насладиться временем, которое проведут с новорожденной.

“У них обоих будет подходящее время для отдыха… Это будет летом, и они хотят вдвоем взять отпуск, чтобы провести время вместе, как только родится ребенок”, – сказал инсайдер.

Когда Гарри жил в Британии, он смог неделю провести с женой и новорожденным сыном Арчи. После этого он вернулся к работе. В частности, через неделю принц полетел в Нидерланды, где у него были запланированы мероприятия с участием членов королевской семьи. В то же время Меган буквально сразу же после родов принялась редактировать выпуск британского Vogue и работала над модной коллекцией для Smart Works.

Новорожденная дочь Меган и Гарри будет восьмой в очереди на престол после отца Гарри, принца Чарльза, старшего брата принца Уильяма и его троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, самого Гарри и старшего брата Арчи.

К слову, о том, что супруги ждут дочь, рассказал Гарри.

“Чего еще можно пожелать? Нас теперь будет четверо, а также – две собаки. И это здорово”, – сказал Гарри.

Пара собирается родить девочку дома. Когда Меган жила в королевском дворце, она хотела родить Арчи в домашних условиях, но ей не разрешили, поэтому герцогиня отправилась в больницу.

“У нее (Меган) красивый дом в Калифорнии, это прекрасное место, чтобы родить девочку”, – сказал инсайдер.

Напомним, Меган Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.