Про це пише Just Jared.

У Меган були думки про самогубство через тиск, з яким вона зіштовхнулася з боку ЗМІ, і постійні знущання, жертвами яких вона була протягом багатьох років.

Вона сказала Гаррі, що подумувала про суїцид в ніч на 16 січня 2019 року, перед тим, як вони збиралися вирушити на захід в Королівському Альберт-Холі. У той час Меган була вагітна сином пари – Арчі.

“Те, що завадило їй довести це до кінця, було те, наскільки несправедливо це було б по відношенню до мене після всього, що сталося з моєю мамою, і тепер втратити іншу жінку в моєму житті, з дитиною всередині неї, нашою дитиною. Найстрашнішим була ясність її думок в той момент. Вона не втратила це. Вона не була божевільною. Вона не займалася самолікуванням, будь то таблетки або алкоголь. Вона була абсолютно тверезою. Вона була зовсім в здоровому глузді. Але в тиші ночі ці думки розбудили її”, – розповів Гаррі.