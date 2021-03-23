Принц Гарри нашел себе первую работу после отказа от полномочий старшего члена британской королевской семьи. Герцог Сассекский станет директором по воздействию стартапа BetterUp из Кремниевой долины.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Компания занимается коучингом и психологической помощью.

Предполагается, что на этой должности герцог Сассекский будет участвовать в принятии решений по продуктовой стратегии и благотворительной деятельности компании, а также публично выступать по темам, связанным с психическим здоровьем, пишет издание.

“Я хочу помочь влиять на жизнь людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни”, – рассказал внук королевы Елизаветы II в интервью.

Официально о его назначении объявят 24 марта.

По словам генерального директора компании Алекси Робишо, принц Гарри будет участвовать в благотворительной деятельности, планировании стратегии компании, а также в публичном освещении тем, связанных с психическим здоровьем.

По его словам, они познакомились с принцем Гарри через общего друга, а переговоры начали осенью прошлого года. Робишо не стал говорить об оплате герцога и не раскрыл детали его контракта. Однако Робишо уточнил, что принц Гарри не будет руководить сотрудниками и у него не будет прямых подчиненных. Скорее всего он будет работать в штаб-квартире компании в Сан-Франциско, участвовать в совещаниях и специальных мероприятиях компании.