Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Компания занимается коучингом и психологической помощью.

Предполагается, что на этой должности герцог Сассекский будет участвовать в принятии решений по продуктовой стратегии и благотворительной деятельности компании, а также публично выступать по темам, связанным с психическим здоровьем, пишет издание.

“Я хочу помочь влиять на жизнь людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни”, – рассказал внук королевы Елизаветы II в интервью.

Официально о его назначении объявят 24 марта.

По словам генерального директора компании Алекси Робишо, принц Гарри будет участвовать в благотворительной деятельности, планировании стратегии компании, а также в публичном освещении тем, связанных с психическим здоровьем.

По его словам, они познакомились с принцем Гарри через общего друга, а переговоры начали осенью прошлого года. Робишо не стал говорить об оплате герцога и не раскрыл детали его контракта. Однако Робишо уточнил, что принц Гарри не будет руководить сотрудниками и у него не будет прямых подчиненных. Скорее всего он будет работать в штаб-квартире компании в Сан-Франциско, участвовать в совещаниях и специальных мероприятиях компании.