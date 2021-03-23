Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Компания занимается коучингом и психологической помощью.
Предполагается, что на этой должности герцог Сассекский будет участвовать в принятии решений по продуктовой стратегии и благотворительной деятельности компании, а также публично выступать по темам, связанным с психическим здоровьем, пишет издание.
“Я хочу помочь влиять на жизнь людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни”, – рассказал внук королевы Елизаветы II в интервью.
Официально о его назначении объявят 24 марта.
По словам генерального директора компании Алекси Робишо, принц Гарри будет участвовать в благотворительной деятельности, планировании стратегии компании, а также в публичном освещении тем, связанных с психическим здоровьем.
По его словам, они познакомились с принцем Гарри через общего друга, а переговоры начали осенью прошлого года. Робишо не стал говорить об оплате герцога и не раскрыл детали его контракта. Однако Робишо уточнил, что принц Гарри не будет руководить сотрудниками и у него не будет прямых подчиненных. Скорее всего он будет работать в штаб-квартире компании в Сан-Франциско, участвовать в совещаниях и специальных мероприятиях компании.
- Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу, принцу Гарри, по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
- Принц Гарри и герцогиня Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка – это девочка.
- Ранее сообщалось, что сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили жену принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл в травле и издевательствах.
- Королева Великобритании Елизавета II не будет смотреть интервью принца Гарри и Меган Маркл, бывших герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри.
- Супруга британского принца Гарри Меган Маркл призналась, что во время выполнения королевских обязанностей она чувствовала себя очень одиноко и ее посещали мысли о самоубийстве.