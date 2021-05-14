Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім'ї і відмовитися від виконання королівських обов'язків.

Про це в подкасті “Диванний експерт” з актором Дакс Шепард, пише Just Jared і Page Six.

Так, на запитання ведучого, чи хотів Гаррі коли-небудь піти від королівської сім’ї до зустрічі зі своєю дружиною Меган Маркл, він сказав:

“Очевидно, коли мені було 20 років, я вперше задумався про те, що я насправді не хочу всього цього. Я не хочу бути частиною королівської сім’ї, не хочу виконувати свої обов’язки. Подивіться, до чого ця ситуація довела мою маму. Як я взагалі зміг би стати розсудливим, завести дружину і сім’ю, коли я знав, що історія може повторитися знову. Я знаю цю бізнес-модель, бачив, як вона працює. Я дуже втомився від цього”.

Він також назвав життя в королівській родині, яке проходить під пильною увагою людей і під прицілом камер, сумішшю зоопарку і “Шоу Трумана”.