Об этом пишет People.

“Мы очень рады объявить о помолвке нашего сына, принца Луи, с мисс Скарлетт-Лорен Сирг. [Сыновья Луи] принцы Габриэль и Ноа присоединились к нашим поздравлениям. Мы желаем им безмерного счастья”, – говорится в заявлении родителей Луи, великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы Люксембургских.

Королевская семья также опубликовала серию снимков, на которых видно золотое обручальное кольцо Скарлетт-Лорен.

Принц Луи является третим сыном из пяти детей герцога Люксембурга Анри и его жены герцогини Марии-Терезы. На королевский престол он не претендует, так как ранее он добровольно от него отказался.

34-летний принц Луи с 2006 по 2019 год был женат на Тесси Энтони (ныне известная как Тесси Энтони де Нассау). У них двое сыновей, 15-летний принц Габриэль и 13-летний принц Ной.

Не смотря на развод, пара сохранила дружеские отношения. Тесси также присоединилась к поздравлениям.

“Гейб, Ноа, Фрэнк и я так счастливы за вас обоих и желаем вам всего наилучшего и большого счастья”, – отметила она в своей истории в Instagram.

На данный момент 35-летняя Тесси обручена с Фрэнком Флесселом, и в этом году они ждут ребенка.