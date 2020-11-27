У шведского принца Карла Филиппа и его жены принцессы Софии диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает Reuters и Hello.

У пары наблюдаются легкие симптомы, но они чувствуют себя хорошо.

Король Карл XIV Густав, королева Сильвия, старшая сестра принца, наследная принцесса Виктория, и ее муж принц Даниэль также сдали тесты на COVID-19.

Отмечается, что принц Филипп и принцесса София с начала апреля оказывают помощь в борьбе с коронавирусом. Филипп служит в штабе шведских вооруженных сил. А София прошла интенсивную трехдневную программу обучения в университетском колледже Софиахеммет в Стокгольме, где она является почетным членом кафедры, и теперь помогает в больницах.