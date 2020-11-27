Об этом сообщает Reuters и Hello.
У пары наблюдаются легкие симптомы, но они чувствуют себя хорошо.
Король Карл XIV Густав, королева Сильвия, старшая сестра принца, наследная принцесса Виктория, и ее муж принц Даниэль также сдали тесты на COVID-19.
Отмечается, что принц Филипп и принцесса София с начала апреля оказывают помощь в борьбе с коронавирусом. Филипп служит в штабе шведских вооруженных сил. А София прошла интенсивную трехдневную программу обучения в университетском колледже Софиахеммет в Стокгольме, где она является почетным членом кафедры, и теперь помогает в больницах.
- Принц Уильям переболел коронавирусом в апреле. Но информацию о своей болезни скрыл, потому что “не хотел никого беспокоить”.