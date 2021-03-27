41-летний шведский принц Карл Филипп и его 36-летняя жена принцесса София стали родителями в третий раз.

Об этом говорится в заявлении шведских монархов.

Отмечается, что 26 марта в 11:19 София родила здорового сына в больнице Дандерюд. Мать и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

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“Мы так счастливы и благодарны за возможность приветствовать нашего третьего сына в нашей семье. Мы с принцессой Софией и двумя его старшими братьями с нетерпением ждали этого дня. И теперь мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с этим новым маленький член нашей семьи”, – заявил принц Карл Филип.

Имя малыша пока не разглашается.

Добавим, что принц Карл Филипп и принцесса София уже воспитывают двух сыновей – 4-летнего Александра и 3-летнего Габриеля. Новорожденный – седьмой в очереди на шведский престол и восьмой внук короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

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