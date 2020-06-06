Об этом сообщает AP.

В сообщении сказано, что Уильям сам рассказал о том, что работает на «горячей линии» волонтером. При этом, он выполняет работу анонимно.

Речь идет о “горячей линии” Shout 85258. Это круглосуточная поддержка для обмена текстовыми сообщениями во время пандемии, разработанная британским Королевским фондом.

“Расскажу вам небольшой секрет, друзья: собственно, я работаю на горячей линии в качестве волонтера”, – сказал Уильям.

Всего, в проекте задействованы более 2 тысяч волонтеров. Их обучили основным фразам, которые необходимы, чтобы предоставлять помощь тем, кто о ней просит.

За время работы проекта на «горячую линию» фиксировалось более 300 тысяч обращений. Отмечается, что в 65% случаев за помощью обращались люди в возрасте до 25 лет.

Также в издании отметили, что супруга Уильяма, Кейт Мидлтон, задействована в телефонных разговорах с людьми, которые были в группе риска во время эпидемии, или же были длительное время в самоизоляции.