Об этом сообщает AP.
В сообщении сказано, что Уильям сам рассказал о том, что работает на «горячей линии» волонтером. При этом, он выполняет работу анонимно.
Речь идет о “горячей линии” Shout 85258. Это круглосуточная поддержка для обмена текстовыми сообщениями во время пандемии, разработанная британским Королевским фондом.
“Расскажу вам небольшой секрет, друзья: собственно, я работаю на горячей линии в качестве волонтера”, – сказал Уильям.
Всего, в проекте задействованы более 2 тысяч волонтеров. Их обучили основным фразам, которые необходимы, чтобы предоставлять помощь тем, кто о ней просит.
За время работы проекта на «горячую линию» фиксировалось более 300 тысяч обращений. Отмечается, что в 65% случаев за помощью обращались люди в возрасте до 25 лет.
Также в издании отметили, что супруга Уильяма, Кейт Мидлтон, задействована в телефонных разговорах с людьми, которые были в группе риска во время эпидемии, или же были длительное время в самоизоляции.
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