В четверг, 28 мая, на BBC One (Великобритания) выйдет документальный фильм “Футбол, принц Уильям и наше психическое здоровье” (Football, Prince William And Our Mental Health).

Новый фильм создан в рамках кампании Уильяма, связанной с британским футболом. Через этот популярный вид спорта принц поднимает проблемы вопросы, связанные с психическим здоровьем мужчин. Принц встречается с известными футболистами и беседует с ними об их жизни и проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.

В новой ленте Принц Уильям общается с 29-летним экс-футболистом Марвином Сорделлом. Спортсмен рос без отца, перенес клиническую депрессию и пытался покончить с собой. Беседа Уильяма и Сорделла была посвящена, в частности, темам отцовства и психического здоровья.

Сорделл рассказал принцу, что считает отцовство “в самом деле трудным” этапом жизни. Уильям согласился со спортсменом и отметил, что стать родителем было для него “одним из самых страшных моментов в жизни”.

“Я и Кэтрин, мы поддерживаем друг друга, и мы переживаем эти (кризисные — ред.) моменты вместе, и мы как бы развиваемся и учимся вместе. Я могу полностью согласиться с тем, что вы говорите о появлении детей — это один из самых удивительных моментов в жизни, но также и один из самых страшных”, — сказал он.

Принц также добавил, что отцовство кардинально изменило его жизнь.

“Иметь детей — это самый крупный момент, меняющий жизнь, это действительно так”, — добавил Уильям.

Как известно, у Принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон трое детей — 6-летний сын Джордж, 5-летняя дочь Шарлотта, 2-годовалый сын Луи.