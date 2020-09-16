Об этом сообщает Hello.

Так, во время визита в знаменитую Beigel Bake на Брик-лейн Уильям и Кейт обработали тесто весом более трех киллограм, замешивая его в форму, чтобы получилось 30 бубликов по примерно 100 грамм.

Во время работы с тестом супруги, учитывая их конкурентный дух, даже устроили соревнование.

Элиас Коэн, чей отец Амнон основал пекарню в 1974 году, отметил, что по технике замешивания победила Кейт.

Визитом в пекарню королевская чета хотела поддержать бизнес, потому что во время ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, круглосуточная Beigel Bake была вынуждена сократить часы работы и отправить большую часть персонала в отпуск.

Кроме пекарни, принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с работниками центра занятости Лондонского моста и мусульманского центра английской столицы.