Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в трехдневный королевский тур по Великобритании, покинув лондонский вокзал Юстон в воскресенье вечером.

Об этом пишет издание Harpers Bazaar.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на станции встретились с транспортниками, чтобы поблагодарить их за тяжелую работу во время эпидемии COVID-19. Поп-звезда 80-х годов Шейкин Стивенс исполнил для всех свой хит Merry Christmas Everyone.

Герцогиня Кейт для поездки снова надела любимое зеленое пальто от Alexander McQueen, которое она уже одевала во время поездки в Брэдфорд в январе. Также герцогиня повязала шарф Maple Leaf от York Scarves, который можно купить на Etsy за 21,10 доллара.

Как сообщается в пресс-релизе Кенсингтонского дворца, герцогиня Кейт и принц Уильям проведут трехдневный тур на королевском поезде “перед рождественскими праздниками, чтобы воздать должное невероятной работе отдельных лиц и организаций, которые сделали все возможное в ответ на эпидемию коронавируса”.

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В рамках путешествия супруги преодолеют более 2 000 километров и посетят Англию, Шотландию и Уэльс: встретятся с медиками, волонтерами, персоналом домов престарелых, учителями, школьниками и молодежью, “чтобы узнать об их опыте и работе, которую они проделали в течение этого непростого года”.

Последней остановкой пары станет Виндзор, где Кейт и Уильям встретятся с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом.