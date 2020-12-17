Covid-19 Украина

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Принц Уильям и Кейт Мидлдтон поделились своей рождественской открыткой

Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Мидлдтон поделились своей рождественской открыткой этого года.

Четверг, 17 декабря 2020, 19:15

Фото они опубликовали в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Кейт и Уильям запечатлены со своими детьми: семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи. Королевская семья позирует в уютных свитерах, сидя на стоге сена перед большой грудой бревен.

Фото было сделано осенью фотографом Мэттом Портеусом в загородном доме семьи в Норфолке, Анмер Холл.

По данным People, фотография попала в сеть раньше ее официальной публикации, поскольку герцоги Кембриджские отправляли ее сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании в знак благодарности за их работу в условиях эпидемии коронавируса.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Теги: фото, Кейт Мідлдтон, листівка, принц Уильям, Рождество

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