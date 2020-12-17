Принц Уильям и Кейт Мидлдтон поделились своей рождественской открыткой

Фото они опубликовали в своем Instagram-аккаунте.
На снимке Кейт и Уильям запечатлены со своими детьми: семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи. Королевская семья позирует в уютных свитерах, сидя на стоге сена перед большой грудой бревен.
Фото было сделано осенью фотографом Мэттом Портеусом в загородном доме семьи в Норфолке, Анмер Холл.
По данным People, фотография попала в сеть раньше ее официальной публикации, поскольку герцоги Кембриджские отправляли ее сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании в знак благодарности за их работу в условиях эпидемии коронавируса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям посетили фотовыставку Hold Still, посвященную пандемии коронавируса.