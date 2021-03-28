Об этом пишет People и Just Jared, ссылаясь на данные, полученные в результате исследования, проведенного специалистами по косметической хирургии Longevita.
Список был составлен по количеству ”сексуальных” упоминаний каждой знаменитости в Интернете.
Уильям был описан как ”сексуальный” 17,6 миллиона раз в блогах, публикациях и на страницах, найденных с помощью поиска Google.
Таким образом, герцог Кембриджский обошел Майка Тайсона, Джейсона Стэтхэма и Майкла Джордана, которые вошли в пятерку лучших мужчин списка.
После того, как список был обнародован, многие пользователи были шокированы тем, что Уильям заработал этот титул.
- Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон заняла позицию мужа и встала на сторону королевской семьи после выхода скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри.