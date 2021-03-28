Об этом пишет People и Just Jared, ссылаясь на данные, полученные в результате исследования, проведенного специалистами по косметической хирургии Longevita.

Список был составлен по количеству ”сексуальных” упоминаний каждой знаменитости в Интернете.

Уильям был описан как ”сексуальный” 17,6 миллиона раз в блогах, публикациях и на страницах, найденных с помощью поиска Google.

Таким образом, герцог Кембриджский обошел Майка Тайсона, Джейсона Стэтхэма и Майкла Джордана, которые вошли в пятерку лучших мужчин списка.

После того, как список был обнародован, многие пользователи были шокированы тем, что Уильям заработал этот титул.