Об этом пишет Harper’s Bazaar, ссылаясь на информацию источников.
COVID-19 у герцога Кембриджского диагностировали через несколько дней после того, как его отец, принц Чарльз, подтвердил, что у него положительный результат теста на коронавирус.
“Происходили важные вещи, и я не хотел никого беспокоить”, – процитировал Уильяма источник.
Отмечается, что герцог Кембриджский находился под наблюдением королевских врачей и провел карантин вдали от своей семьи в Норфолке.
При этом, у жены Уильяма – Кейт Миддлтон тест на коронавирус не дал положительного результата, симптомов заболевания у нее тоже не было.
- Ранее британский принц Чарльз, который переболел коронавирусом, записал видеообращение, в котором рассказал, каково это – быть “по ту сторону заболевания”.