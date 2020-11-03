Принц Уильям переболел коронавирусом в апреле. Но информацию о своей болезни скрыл, потому что "не хотел никого беспокоить".

Об этом пишет Harper’s Bazaar, ссылаясь на информацию источников.

COVID-19 у герцога Кембриджского диагностировали через несколько дней после того, как его отец, принц Чарльз, подтвердил, что у него положительный результат теста на коронавирус.

“Происходили важные вещи, и я не хотел никого беспокоить”, – процитировал Уильяма источник.

Отмечается, что герцог Кембриджский находился под наблюдением королевских врачей и провел карантин вдали от своей семьи в Норфолке.

При этом, у жены Уильяма – Кейт Миддлтон тест на коронавирус не дал положительного результата, симптомов заболевания у нее тоже не было.