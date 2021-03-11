Герцог Кембриджский, принц Уильям впервые прокомментировал нашумевшее интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

Об этом пишет People.

Так, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон посещали школу в Стратфорде на востоке Лондона.

На выходе из школы корреспондент Sky News спросил его, является ли королевская семья расистской.

“Мы совершенно не расистская семья”, – ответил Уильям.

Он также добавил, что после интервью Гарри и Меган Опре Уинфре еще не разговаривал с братом, но обязательно это сделает.

Prince William says he hasn’t spoken to his brother yet but will do and they are “very much not a racist family”. pic.twitter.com/3j0AulDDOB — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 11, 2021

Напомним, Маркл в интервью рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.

Позже Уинфри заверила, что слова Меган о расизме не касаются королевы Елизаветы II и ее супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.

Во вторник, 9 марта, Букингемский дворец впервые прервал молчание и прокомментировал откровенное интервью герцогов Сассекских. В заявлении от имени Елизаветы II сообщалось, что вся королевская семья огорчена.