Об этом пишет People.

Так, принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон посещали школу в Стратфорде на востоке Лондона.

На выходе из школы корреспондент Sky News спросил его, является ли королевская семья расистской.

Он также добавил, что после интервью Гарри и Меган Опре Уинфре еще не разговаривал с братом, но обязательно это сделает.

Prince William says he hasn’t spoken to his brother yet but will do and they are “very much not a racist family”. pic.twitter.com/3j0AulDDOB

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 11, 2021