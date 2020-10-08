Об этом пишет CNN.

Фонд премии составил 65 миллионов долларов.

По словам Уильяма, эта премия будет “самой престижной глобальной экологической премией” на сегодняшний день, и ее цель – сместить дискуссию с пессимизма и негатива на оптимизм и надежду.

Отмечается, что, начиная с 2021 года, премия The Earthshot Prize будет ежегодно присуждаться пяти людям, организациям или группам за решения пяти “земных” проблем:

защита и восстановление природы,

очистка воздуха,

возрождение океанов,

построение безотходного мира

борьба с изменениями климата.

Ожидается, что к 2030 году будет найдено не менее 50 решений проблем в каждой из этих пяти областей.

Кенсингтонский дворец стремится сделать эту премию одной из самых престижных мировых экологических наград в истории. Каждый победитель получит 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) – чуть больше, чем получает нобелевский лауреат.