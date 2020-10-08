Об этом пишет CNN.
Фонд премии составил 65 миллионов долларов.
По словам Уильяма, эта премия будет “самой престижной глобальной экологической премией” на сегодняшний день, и ее цель – сместить дискуссию с пессимизма и негатива на оптимизм и надежду.
Отмечается, что, начиная с 2021 года, премия The Earthshot Prize будет ежегодно присуждаться пяти людям, организациям или группам за решения пяти “земных” проблем:
- защита и восстановление природы,
- очистка воздуха,
- возрождение океанов,
- построение безотходного мира
- борьба с изменениями климата.
Ожидается, что к 2030 году будет найдено не менее 50 решений проблем в каждой из этих пяти областей.
Кенсингтонский дворец стремится сделать эту премию одной из самых престижных мировых экологических наград в истории. Каждый победитель получит 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) – чуть больше, чем получает нобелевский лауреат.
- Напомним, в прошлом году Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям, а также дети посетили сад дикой природы в Челси, куратором создания которого она выступала лично.