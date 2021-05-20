Про це повідомила пресслужба Букінгемського палацу в своєму Instagram-акаунті.

“Принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапелло-Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони чекають дитину”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що королева Єлизавета проінформована, і обидві родини раді цій новині.

Стать дитини поки не розкривається.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Як повідомляє журнал People, дитина Беатріс стане 12-м правнуком королеви Єлизавети після того, коли в найближчі тижні народиться дівчинка принца Гаррі і Меган Маркл.

Ця новина з’явилася через 10 місяців після того, як принцеси Беатріс і Едоардо зв’язали себе узами шлюбу на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі були присутні близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, в тому числі королева і принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу, від колишніх відносин з американською дизайнеркою Дарой Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова і дуже практична мачуха.