Ребенок родился утром вторника, 9 февраля, в больнице Портленда. Мальчик весит 3,7 кг. Муж принцессы, Джек Бруксбанк, присутствовал на родах.
Имя новорожденного сына принцессы не сообщается.
Сама Евгения сообщила о пополнении в семье черно-белым фото маленькой ручки. За 2 часа фото собрало более четверти миллиона лайков.
О том, что дочь второго сына британской королевы принца Эндрю и ее муж ждут первенца стало известно в сентябре. Младенец стал девятым правнуком королевы.
- Принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбенка, с которым встречалась около 7 лет, в октябре 2018 года.