Ребенок родился утром вторника, 9 февраля, в больнице Портленда. Мальчик весит 3,7 кг. Муж принцессы, Джек Бруксбанк, присутствовал на родах.

Имя новорожденного сына принцессы не сообщается.

Сама Евгения сообщила о пополнении в семье черно-белым фото маленькой ручки. За 2 часа фото собрало более четверти миллиона лайков.

О том, что дочь второго сына британской королевы принца Эндрю и ее муж ждут первенца стало известно в сентябре. Младенец стал девятым правнуком королевы.