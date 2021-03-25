Фото опубликованы в Instagram-аккаунте принцессы.

Так, Евгения недавно отметила свой 31-й день рождения, который стал для нее первым в статусе матери.

В честь этого события она и показала новые снимки голубоглазого Августа, которому недавно исполнился месяц.

“Спасибо за любовь на мой день рождения. Я получила лучший подарок, о котором только могла мечтать”, – подписала фото Евгения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)



Отметим, что Август Филипп Хоук Бруксбэнк, является 11-м в очереди на британский престол. Но титула при рождении он не получил, так как его отец происходит из обычной семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

О том, что дочь второго сына британской королевы принца Эндрю и ее муж ждут первенца стало известно в сентябре. Младенец стал девятым правнуком королевы.