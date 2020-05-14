Принцесса Евгения вместе с мужем Джеком Бруксбэнком по примеру многих членов королевской семьи отправились в "Армию Спасения".

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“Начиная с 1865 года, “Армия Спасения” помогает огромному количеству людей. За последние несколько лет я не раз лично убеждалась в их большом желании помочь и усердной работе, поэтому, когда они пригласили Джека и меня в качестве волонтеров, мы не раздумывая согласились”, – отметила Евгения.

Супруги вместе с работниками нового склада собирали и сортировали еду, которую потом передали нуждающимся. Они работали в перчатках, соблюдая при этом дистанцию с другими волонтерами.

Напомним, 12 октября внучка королевы Великобритании – принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего возлюбленного Джека Бруксбэнка, с которым встречалась около 7 лет.