Сегодня, 6 мая, сын принца Гарри и Меган Маркл - Арчи - отмечает свой первые день рождения.

Об этом рассказывают #Буквы.

Арчи – восьмой правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа и четвертый внук принца Чарльза и принцессы Дианы. После рождения в порядке престолонаследия Арчи стал седьмым.

Ребенок родился в Лондонской больнице Портленд в Вестминстере. Согласно королевской традиции, пол ребенка до рождения не узнают.

Имя своего сына – Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор – принц Гарри и герцогиня Сассекская объявили 8 мая.

6 июля 2019 года состоялась церемония крещения Арчи. Его крестил в частной часовне в Виндзорском замке архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Младенец Арчи был одет в королевское платье для крещения, созданное дизайнером королевы Анжелой Келли. В этом же наряде крестили принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

В июле Меган Маркл впервые вышла в свет с новорожденным сыном.

Меган Маркл рассказала, что Арчи начал пошел в 10 месяцев. А принц Гарри сказал, что сын такой же рыжий, как и он сам.

Первый день рождения сына пара планировала отметить в кругу семьи и посетить королеву. Но из-за пандемии коронавируса полет в Великобританию пришлось отменить. Поэтому день рождения Арчи отпразднуют в тихом семейном кругу.

Кстати, принц Гарри и Меган Маркл ранее заявляли, что не планирует быть многодетными родителями.

9 марта 2020 года в последний раз посетили публичное мероприятие в качестве членов королевской семьи.