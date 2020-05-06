Об этом рассказывают #Буквы.
Арчи – восьмой правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа и четвертый внук принца Чарльза и принцессы Дианы. После рождения в порядке престолонаследия Арчи стал седьмым.
Ребенок родился в Лондонской больнице Портленд в Вестминстере. Согласно королевской традиции, пол ребенка до рождения не узнают.
Имя своего сына – Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор – принц Гарри и герцогиня Сассекская объявили 8 мая.
6 июля 2019 года состоялась церемония крещения Арчи. Его крестил в частной часовне в Виндзорском замке архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Младенец Арчи был одет в королевское платье для крещения, созданное дизайнером королевы Анжелой Келли. В этом же наряде крестили принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
В июле Меган Маркл впервые вышла в свет с новорожденным сыном.
Меган Маркл рассказала, что Арчи начал пошел в 10 месяцев. А принц Гарри сказал, что сын такой же рыжий, как и он сам.
Первый день рождения сына пара планировала отметить в кругу семьи и посетить королеву. Но из-за пандемии коронавируса полет в Великобританию пришлось отменить. Поэтому день рождения Арчи отпразднуют в тихом семейном кругу.
Кстати, принц Гарри и Меган Маркл ранее заявляли, что не планирует быть многодетными родителями.
9 марта 2020 года в последний раз посетили публичное мероприятие в качестве членов королевской семьи.
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Ранее Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что назвали своего первенца, сына Арчи, не связывая это имя с кем-либо из королевской династии. Они пояснили, что выбор имени не имеет отношения к Артуру или Арчибальду. Гарри и Меган отметили, что Arche – греческое слово, означающее “источник действия”.