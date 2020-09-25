По истории жизни ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который собрал миллионы для Нацслужбы здравоохранения (NHS) Великобритании, снимут фильм.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В 2021 году начнутся съемки ленты о капитане сэре Томе Муре, 100-летнем ветеране Второй Мировой войны. Фильм будет снят компаниями Fred Films и Powder Keg Pictures.

Согласно заявлению продюсеров фильма, “вдохновляющая” и “жизнеутверждающая” биографическая лента будет посвящена “тесным отношениям бывшего капитана британской армии с его семьей”.

Фильм будет “опираться на его военную карьеру и драматизировать, как личное горе и ужасы войны повлияли на его жизнь и вдохновили его продолжать путь”.

“Это история о силе человеческого духа и капитан сэр Том олицетворяет ее. Для нас большая честь рассказывать эту уникальную и вдохновляющую историю, и мы рады, что зрители узнают о человеке, который стоит за заголовкам”, — заявили в совместном обращении сценарист и продюсер ленты Ник Муркрофт и Мэг Леонард.

По словам дочери Мура, Ханны Ингрэм-Мур, семья мужчины получила немало предложения от художников, но выбор команды, которая снимет фильм, “сводился к вопросу доверия”.

“Семья — большие поклонники фильмов, которые написали и спродюсировали Джеймс [Спринг], Мэг и Ник, и мы надеемся, что наша история найдет отклик у зрителей так же как их предыдущие фильмы”, — сказала она.