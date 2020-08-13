Об этом сообщает Rolling Stone.

Отмечается, что это не будет фильм о музыкальной карьере Оззи, поэтому в нем будет пропущен период Black Sabbath – картина начнется с момента, когда Осборн покинул группу и начал встречаться с Шэрон, своей будущей женой и менеджером.

По словам сына пары Джека, уже найден сценарист, действие ленты будет происходить с 1979 по 1996 год.

“Насколько я понимаю, это будет фильм о наших отношениях с Шэрон. О том, как мы встретились, полюбили друг друга и поженились. Она моя вторая половинка. Она сильно выросла в отношениях со мной, как и я с ней”, – заявил Оззи .

Шэрон добавила, что они не снимают “сияющий чистый фильм для детей” – это будет “взрослое кино для взрослых”.

Отмечается, что на роль Оззи собираются взять неизвестного актера.