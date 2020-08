Трейлер опубликовано на Youtube-канале From Bedrooms to Billions.

Документальный фильм “От спален до миллиардов: Революция PlayStation” (From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution) было анонсировано еще в 2016 тогда. Тогда британские художники Энтони и Никола Колфилд запустили на платформе Kickstarter сбор средств на ее создание. Они намеревались собрать 50 тысяч фунтов, однако удалось собрать на 5500 больше.

Фильм расскажет о влиянии Sony PlayStation на индустрию и о том, как она подняла разработку видеоигр на новый уровень, сделав революцию мире гейминга.

Премьера запланирована на 7 сентября.

Отметим, “От спален до миллиардов: Революция PlayStation” — третья лента Колфилдов в серии. Перед этим в 2014-м они выпустили фильм “От спален до миллиардов” об истории игровой индустрии и “От спален до миллиардов: годы Amiga” в 2016-м.