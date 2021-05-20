20 травня американській співачці та акторці Шер виповнилося 75 років. На честь ювілею вона анонсувала біографічну стрічку про її життя.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Universal запустила в розробку картину про її життя і творчість. Крім того, Шер розкрила, що автором сценарію виступить Ерік Рот, відомий за “Форест Гамп” і “Зірка народилася”.

“Ок, Universal робить байопік з моїми друзями Джуді Креймер і Гарі Гетцманом, які його спродюсують. Вони працювали над обома частинами “Mamma Mia!”. А мій любий друг і лауреат “Оскара” Ерік Рот напише його”, – написала Шер.

Хто зіграє артистку і поставить фільм, поки невідомо.