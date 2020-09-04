Об этом сообщает издание Variety.

По информации издания, компания Sony начала разработку сериал о супергероине Шелк. Переговоры по поводу написания сценария ведутся со сценаристом Лорен Мун, который работал над сериалом Netflix “Нетипичный” (Atypical). Исполнительными продюсерами будут Фил Лорд и Крис Миллер.

Стриминговий сервис Amazon ведет переговоры о приобретении проекта вместе с другими потенциальными сериалами Marvel, которыми управляет Sony.

Слухи о том, что Sony будет снимать сериал о Шелк впервые появились в 2018 году. Впоследствии появились слухи, что Sony разрабатывает дополнительный проект о Человеке-пауке, где основное внимание будет уделено Шелк. Сейчас представители Sony и Amazon от комментариев о проекте отказываются.

Шелк — персонаж комиксов Marvel о Человеке-пауке (Питере Паркере). Она — американка корейского происхождения, одноклассница Питера Паркера.

Как и Паркера, ее укусил радиоактивный паук, который дает ей возможность двигаться с невероятной скоростью и стрелять паутиной.

В 2017 году вышел фильм “Человек-паук: Возвращение домой”. Роль Шелк тогда сыграла актриса Тиффани Эспенсен.