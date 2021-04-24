Про це повідомляє The Business of Fashion.

Виторг у розмірі 2,1 мільярда євро (2,5 мільярда доларів) зріс на 44 відсотки в річному обчисленні та на 33 відсотки в порівнянні з рівнем до пандемії на початку 2019 року.

Зазначається, що пропозиція на найпопулярніші сумки Hermès вже давно перевищує попит, і клієнти зазвичай використовують можливість купити їх навіть під час кризи. Це допомогло компанії перевершити конкурентів під час попередніх економічних спадів.

Додамо, що вартість сумок від Hermès варіюється від 5 до понад 10 тисяч доларів.

Сильне зростання в інших категоріях, включаючи одяг, взуття, годинники та косметику, засвідчує, що класичний стиль бренду знаходить відгук у споживачів.

Крім того, продажі в підрозділі товарів для дому та ювелірних виробів майже подвоїлися.