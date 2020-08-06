Об этом пишет Variety.
Дитейла обвиняют в 15 изнасилованиях и пяти отдельных нападениях, совершенных в период с 2010 по 2018 год.
Детективы полиции Лос-Анджелеса предполагают, что кроме известных фактов изнасилований, могут быть еще потенциальные жертвы.
Стоит отметить, что Дитейл работал с Jay-Z, Ники Минаж, Лилом Уэйном, Wiz Khalifa и Дрейком, но наиболее известен он своей работой над песней “Drunk In Love” Бейонсе.
- Ранее сообщалось, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн из-за громкого секс-скандала потерял работу и жену.
- В апреле этого года прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула новое обвинение в сексуальном насилии против американского продюсера Харви Вайнштейна. В мае его обвинили в сексуальном насилии еще четыре женщины.