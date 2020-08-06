В Лос-Анджелесе по обвинениям в сексуальном насилии арестовали продюсера Ноэла Фишера, известного под псевдонимом Дитейл.

Об этом пишет Variety.

Дитейла обвиняют в 15 изнасилованиях и пяти отдельных нападениях, совершенных в период с 2010 по 2018 год.

Детективы полиции Лос-Анджелеса предполагают, что кроме известных фактов изнасилований, могут быть еще потенциальные жертвы.

Стоит отметить, что Дитейл работал с Jay-Z, Ники Минаж, Лилом Уэйном, Wiz Khalifa и Дрейком, но наиболее известен он своей работой над песней “Drunk In Love” Бейонсе.