Худрук мужской одежды бренда Louis Vuitton и основатель Off-White Вирджил Абло в коллаборации с Mercedes-Benz создал уникальную версию авто G-Class.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 8 сентября, Вирджил Абло и Mercedes-Benz представили созданную в коллаборации художественную версию культового Mercedes-Benz G-Class, которому в прошлом году исполнилось 40 лет.

Абло работал над проектом вместе с главным дизайнером Mercedes-Benz Горден Вагенер. Они уменьшили формы авто, убрали “ненужные детали” — зеркала, поворотники и передний бампер. Кузов автомобиля расширили и опустили, а колеса сменили на гоночные.

“Мы хотели поместить G в совершенно иную среду. Все ставят его на бездорожье… Он уже там. Мы сделали наоборот. Мы превратили его в гоночную машину, поставили на землю и поставили на него большие гоночные шины”, — прокомментировал Вагенер.

Также были добавлены некоторые детали, которые больше подходят для трека: голубой каркас безопасности, выхлопные трубы, гоночные сиденья, аналоговые датчики на приборной панели.

Несмотря на эти многочисленные изменения корпус автомобиля остался узнаваемым.

Ожидается, что Абло покажет автомобиль на выставке своих работ, но дата и место еще неизвестны.

Уменьшенная копия работы будет выставлена на аукционе Sotheby’s Contemporary Curated, торги начнутся 14 сентября.