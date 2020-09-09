Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 8 сентября, Вирджил Абло и Mercedes-Benz представили созданную в коллаборации художественную версию культового Mercedes-Benz G-Class, которому в прошлом году исполнилось 40 лет.

Абло работал над проектом вместе с главным дизайнером Mercedes-Benz Горден Вагенер. Они уменьшили формы авто, убрали “ненужные детали” — зеркала, поворотники и передний бампер. Кузов автомобиля расширили и опустили, а колеса сменили на гоночные.

“Мы хотели поместить G в совершенно иную среду. Все ставят его на бездорожье… Он уже там. Мы сделали наоборот. Мы превратили его в гоночную машину, поставили на землю и поставили на него большие гоночные шины”, — прокомментировал Вагенер.

Фото: gorden.wagener / Іnstagram

Фото: mercedesamg / Іnstagram

Фото: mercedesamg / Іnstagram

Также были добавлены  некоторые детали, которые больше подходят для трека: голубой каркас безопасности, выхлопные трубы, гоночные сиденья, аналоговые датчики на приборной панели.

Несмотря на эти многочисленные изменения корпус автомобиля остался узнаваемым.

Фото: mercedesamg / Іnstagram

Фото: mercedesamg / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Ожидается, что Абло покажет автомобиль на выставке своих работ, но дата и место еще неизвестны.

Уменьшенная копия работы будет выставлена на аукционе Sotheby’s Contemporary Curated, торги начнутся 14 сентября.

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram

Фото: virgilabloh / Іnstagram