Covid-19 Украина

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Пропавшую без вести звезду сериала «Хор» Наю Риверу считают погибшей

Следователи считают 33-летнюю звезду телесериала "Хор" Наю Риверу, пропавшую во время прогулки на лодке несколько дней назад, погибшей. 

Пятница, 10 июля 2020, 21:53

Фото: Getty Images

Об этом в сообщили в пресс-службе шерифа округа Вентура.

Как сообщалось ранее, в среду американская актриса и певица, широко известная по своей роли черлидерши Сантаны Лопез в телесериале “Хор”, Ная Ривера пропала без вести во время прогулки на арендованной лодке вместе с четырехлетним сыном Джози. После того, как истек срок возвращения лодки, сотрудники базы отправились их искать, но обнаружили лишь четырехлетнего Джози, который спал в лодке в спасательном жилете. В течение уже двух суток правоохранители проводят поисковую операцию. Озеро было закрыто для посещения.

В день пропажи девушки к поискам были привлечены 50 человек, лодки, водолазы, дроны и авиация. К вечеру среды были исследованы береговая линия, поверхность озера, дно вблизи места, где лодку видели в последний раз.

В четверг утром поиски продолжились. Количество участников поисковой операции было увеличено вдвое, привлекли водолазов и гидролокаторы.

Поисковая операция продолжились и в пятницу, но поиски не дали результатов.

По словам сержанта Кевин Донохью из офиса шерифа округа Вентура, поиски осложнены тем, что местами дно озера покрыто спутанными корнями деревьев.

“Когда вы говорите о подводном мире и действительно ограниченной видимости, это медленный процесс поиска”, — отметил он.

В настоящее время следователи считают, что Ривера утонула и это “кажется трагическим несчастным случаем”.

Теги: Калифорния, полиция, шоубизнес, актриса, пропавшие без вести

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