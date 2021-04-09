Covid-19 Украина

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Принц Гарри может приехать на похороны принца Филиппа без Меган Маркл

Принц Гарри планирует вернуться в Великобританию впервые за год, чтобы попрощаться с дедушкой принцем Филиппом, который скончался сегодня в возрасте 99 лет.

Пятница, 9 апреля 2021, 20:59

Об этом сообщает издание People.

Согласно новым COVID-правилам, Гарри должен на несколько дней отправиться на самоизоляцию и сделать тест на коронавирус. Только после этого он сможет присоединиться к королевской семье в часовне Святого Георгия, где будет лежать тело принца Филиппа.

Пока неизвестно, прибудет ли вместе с ним герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая вынашивает второго ребенка, а также их сын Арчи.

Интересно, что супруги до сих пор не опубликовали традиционное заявление в связи со смертью принца Филиппа.

Издание пишет, что 36-летний принц Гарри всегда был очень близок со своим дедом. Их часто ловили на публике улыбающимися. Они шутили и веселились на всех королевских мероприятиях.

Филипп также сыграл решающую роль в жизни принцев Уильяма и Гарри после смерти их матери, принцессы Дианы в 1997 году. Дело в том, что он сам потерял мать в детском возрасте, поэтому понимал внуков, как никто другой.

23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.

Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.

Затем его перевели обратно в больницу короля Эдуарда VII, из которой сегодня, 16 марта, и выписали.

  • Отмечается, что это было самое долгое пребывание принца в больнице. После выписки Филипп вернулся в Виндзорский замок.  
  • Там он и умер 9 апреля. Детальнее об смерти принца Филиппа – в материале.
  • #Буквы собрали знаковые фото, которые рассказывают о жизненном пути герцога Эдинбургского.

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