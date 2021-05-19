19 травня герцоги Сассекські принц Гаррі та Меган Маркл відзначають третю річницю весілля. За цей час їхнє життя докорінно змінилося.

Про це повідомляють #Букви.

Три роки тому за весіллям британських монархів стежили мільйони глядачів у всьому світі. Щасливі Меган та Гаррі поєднали свої долі й пообіцяли завжди бути разом.

За три роки герцоги не лише змінили країну проживання, а й спосіб життя, який повністю перекреслив давні традиції британської монархії.

Два роки Меган та Гаррі намагалися виконувати свої королівські обов’язки, уникали спілкування з пресою та породжували тисячі чуток про своє особисте життя.

За цей час вони стали батьками сина Арчі й навіть заснували благодійний фонд на його честь.

У 2020 році Меган Маркл та принц Гаррі опинилися у центрі уваги. Тоді вони заявили, що хочуть скласти королівські обов’язки й виїхати з Великої Британії. Єлизавета II була приголомшена заявами онука та його дружини. Після численних дискусій королева заявила, що Меган та Гаррі завжди будуть улюбленими членами сім’ї, але вже не зможуть використовувати свої королівські титули.

Тоді ж сім’я емігрувала до США – рідну країну Меган Маркл. Вже у Штатах герцоги розпочали нове життя – публічне, цікаве й скандальне.

Пара почала частіше спілкуватися з пресою, активно просувати свої благодійні проєкти та підписувати контракти про співпрацю з відомими компаніями.

Меган та Гаррі почали публічно говорити про особисте. Зокрема, Маркл зізналася, що пережила викидень. Потім пара повідомила про радісну звістку – вони чекають на другу дитину – доньку.

2021 рік став для пари драматичним. 7 березня Меган Маркл та принц Гаррі дали сенсаційне інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. Ця розмова стала найбільшим скандалом у королівській сім’ї за останні кілька десятиліть.

В інтерв’ю пара відверто зізналася про те своє життя у Великій Британії. Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон. За її версією, Кетрін доводила її до сліз.

Ба більше, дружина принца Гаррі заявила, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя – Арчі.

Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена заявами Меган та Гаррі.

Інтерв’ю пари розібрали на цитати й тиражували ЗМІ з усього світу. Це могло б тривати ще довго, якби не сталося горе в королівській родині. 9 квітня чоловік Єлизавети II помер у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі. Оскільки Меган Маркл вагітна, принц Гаррі прощався з дідусем сам.

Попри непорозуміння, Меган Маркл пішла на зближення з сім’єю чоловіка. Герцогиня та її син Арчі говорили з королевою Єлизаветою перед похороном принца Філіпа.

Тоді ж преса писала, що Меган прагне миру між Гаррі та його братом Вільямом. За даними ЗМІ, Меган Маркл та Кейт Міддлтон наполегливо намагаються помирити принців Гаррі та Вільяма. Герцогині роблять все можливе, щоб брати знову почали розуміти один одного.

Після похорону принц Гаррі повернувся до дружини. Зараз вони чекають на народження доньки. Шанувальники королівської пари спрогнозували, як герцоги Сассекські назвуть доньку.

Британська компанія щодо ставок та азартних ігор Ladbrokes прогнозує, що малятко швидше за все назвуть Філіппою, на честь покійного діда принца Гаррі, принца Філіпа.

Серед інших найбільш ймовірних варіантів – Діана, на честь покійної матері Гаррі, і Єлизавета – на честь королеви Британії.

Поміж фаворитів також Аллегра, Олександрія, Грейс, Емма, Роза, Аліса та Вікторія.

Схоже, у сім’ї герцогів панує любов та порозуміння, адже Меган навіть написала книгу для дітей про стосунки батька й сина.

Водночас принц Гаррі продемонстрував свій вибір на користь сім’ї, зрікшись престолу.

Попри скандали, інтриги та важкі рішення, Меган Маркл та принц Гаррі продовжують тримати один одного за руку. Невдовзі пара вдруге стане батьками. Ця подія, очевидно, ще більше зміцнить їхній союз.