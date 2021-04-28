Принц Вільям хоче відновити стосунки зі своїм братом принцом Гаррі та його сім’єю, водночас він досі обурений поведінкою та заявами його дружини Меган Маркл.

Про це повідомляє американське видання Mirror.

Інсайдери розповіли, що після смерті принца Філіпа брати Вільям та Гаррі почали спілкуватися. Однак поки герцог Кембридзький не готовий відновлювати спілкування з Меган Маркл.

Річ у тім, що Вільям ображений на Маркл через те, як вона поводилася з його дружиною Кейт Міддлтон. Здебільшого його турбує те, що Меган в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіла, як Кетрін начебто довела її до сліз.

“Передусім, Вільям не може змиритися з тим, як Меган поводилася з його дружиною. Кейт намагалася допомогти Меган розібратися в королівських обов’язках, але її зусилля постійно неправильно тлумачилися. Водночас публічні звинувачення у тому, що Кейт змусила її плакати, були найбільшим ударом. Меган чудово розуміла, що Кейт не змогла б дати їй відсіч”, – розповів інсайдер.

За даними джерел, Вільям ще з початку стосунків Гаррі та Меган Маркл мав сумніви щодо обраниці брата. Він просив його не квапитися, адже акторка ще тоді не думала про інтереси королівської сім’ї.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри первістка подружжя — Арчі.