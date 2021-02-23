Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 99-летний герцог Эдинбургский “чувствует себя удовлетворительно”. Он уже неделю находится в больнице короля Эдуарда VII в центре Лондона.

Напомним, что 17 февраля принц Филипп был доставлен в лондонскую больницу после того, как почувствовал себя плохо. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил , что герцог приехал в больницу на машине, без посторонней помощи. То есть это не было неотложной госпитализацией. Также отмечается, что его болезнь не связана с COVID-19.