Внучка королевы Елизаветы принцесса Евгения показала трогательное семейное фото с мужем Джеком Бруксбенком и сыном, которого она родила 9 февраля.

Об этом сообщает Букингемский дворец в Twitter.

Прошло менее двух недель после родов, прежде чем внука королевы решилась показать первенца миру. Также принцесса Евгения объявила имя сына – Август Филипп Хоук Бруксбенк.

“Супруги были тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили по поводу рождения первенца, и с удовольствием делятся этой первой семейной фотографией”, – говорится в посте.

В своем Instagram принцесса Евгения поделилась серией трогательных семейных фото. На фотографиях малыш сладко спит в объятиях отца.