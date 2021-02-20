Об этом сообщает Букингемский дворец в Twitter.
Прошло менее двух недель после родов, прежде чем внука королевы решилась показать первенца миру. Также принцесса Евгения объявила имя сына – Август Филипп Хоук Бруксбенк.
“Супруги были тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили по поводу рождения первенца, и с удовольствием делятся этой первой семейной фотографией”, – говорится в посте.
В своем Instagram принцесса Евгения поделилась серией трогательных семейных фото. На фотографиях малыш сладко спит в объятиях отца.
- Ранее сообщалось, что внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения родила первенца.