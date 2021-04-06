Принцы Гарри и Уильям «отложили конфликт» ради скульптуры принцессы Дианы

Об этом сообщает американский журнал Vanity Fair.

Дело в том, что 1 июля принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. В этот день в Кенсингтонском дворце откроют статую матери Уильяма и Гарри.

По данным издания, скульптор активно обсуждал проект создания статуи с Уильямом и Гарри. Однако после интервью Опре Уинфри отношения между братьями ухудшились. Открытие скульптуры оказалось под угрозой

Инсайдер подтвердил изданию, что братья воссоединились для реализации этого проекта. Они оба “отложили конфликт” и общаются со скульптором.

“Согласие было подписано Уильямом и Гарри, это я точно знаю. Я знаю, что он (скульптор – ред.) действительно тесно сотрудничает с мужчинами, и я думаю, что это будет невероятно”, – сообщил источник.

Королевские инсайдеры также подтвердили изданию, что оба брата полны решимости завершить проект, несмотря на какие-то межличностные драмы. Временному примирению братьев поспособствовала их двоюродная сестра Зара Тиндолл.

В то же время инсайдеры назвали маловероятным искреннее примирение братьев 1 июля. Очевидно, они появятся на публике во имя памяти матери. Эмоционально они очень далеки.

“Их отношения на дне. Уильям злится на Гарри после интервью Опры. Он так зол на него, что сейчас совершенно немыслимо, чтобы они счастливо воссоединились и стояли вместе во время открытия статуи принцессы Дианы. Нужно провести много работы, чтобы все исправить, чтобы они могли выступить единым фронтом”, – сообщил информированный источник.