Об этом Потап рассказал на своей Instagram-странице.
3 ноября в микроблоге рэпера появилось его фото с NK. Супруги позировали на фоне небоскреба и вечернего города. Мужчина подписал фото флагом Японии и обозначил геолокацию – Токио.
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Уже через считанные минуты украинские СМИ начали публиковать информацию о том, что Каменских и Потапенко несмотря на карантин отправились в Японию. Однако за комментариями к самому Потапу никто не обращался.
Через несколько часов рэпер записал видеообращение, в котором высмеял журналистов за публикацию фейковой информации. По его словам, фото сделано возле ТЦ “Гулливер” в Киеве.
Рэпер признался, что сознательно подписал фото флагом Японии, чтобы проверить профессионализм журналистов. Однако этот тест прошли не все.
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