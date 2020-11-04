Украинский рэпер Потап и его жена, певица NK разыграли журналистов и высмеяли их за невнимательность.

Об этом Потап рассказал на своей Instagram-странице.

3 ноября в микроблоге рэпера появилось его фото с NK. Супруги позировали на фоне небоскреба и вечернего города. Мужчина подписал фото флагом Японии и обозначил геолокацию – Токио.

Переглянути цей допис в Instagram 🇯🇵 @kamenskux Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 2 Лис 2020 р. о 9:39 PST

Уже через считанные минуты украинские СМИ начали публиковать информацию о том, что Каменских и Потапенко несмотря на карантин отправились в Японию. Однако за комментариями к самому Потапу никто не обращался.

Через несколько часов рэпер записал видеообращение, в котором высмеял журналистов за публикацию фейковой информации. По его словам, фото сделано возле ТЦ “Гулливер” в Киеве.

Рэпер признался, что сознательно подписал фото флагом Японии, чтобы проверить профессионализм журналистов. Однако этот тест прошли не все.

Переглянути цей допис в Instagram Привет Журналистам и Читателям из Японии 🇯🇵👀 @kamenskux Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 3 Лис 2020 р. о 10:03 PST

8 октября украинская певица Настя Каменских получила именную звезду на Площади звезд в Киеве. Поздравить и поддержать певицу пришли десятки поклонников. Площадь звезд расположена в центре Киева вдоль бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади.