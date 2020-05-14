Группа Queen запустит трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

“Уже в эту пятницу… Специальный премьерный показ на YouTube концерта памяти Фредди Меркьюри в поддержку Фонда солидарного реагирования на COVID-19 для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)”, – говорится в сообщении.

Концерт будут транслировать в прямом эфире 15 мая в 21:00 по киевскому времени, он будет доступен для просмотра в течение следующих 48 часов.

На YouTube-канале уже обнародовано видео, доступ к которому появится 15 мая в 21:00.

Концерт памяти Фредди Меркьюри состоялся на стадионе Уэмбли в Лондоне 20 апреля 1992 года, через несколько месяцев после смерти Меркьюри. Причиной смерти музыканта стали осложнения, вызванные СПИДом. В шоу принимали участие музыканты Queen: Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон, а также Дэвид Боуи, Роберт Плант, Джеймс Гетфилд, Джордж Майкл, Элтон Джон, Лайза Миннелли, Metallica, U2, Def Leppard, Guns N ‘Roses и Spinal Tap.