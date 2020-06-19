Об этом музыканты сообщили на официальной странице в Twitter.

В своем сообщении Radiohead объявили, что новинка доступна для предзаказа на сайте wasteheadquarters.com.

“Скучаешь? Нечего делать? Все достало? По ТВ ничего нет. Не может быть! Что будешь делать? Тебе нужен пазл. Подробнее, подробнее! Пазл от Radiohead. В нем много, много кусочков? Тысяча. Он правда сложный и отнимет кучу времени? Думаю, да. Звучит что надо! Он бюджетный? Зависит от твоих финансов. А вдруг мне снова станет скучно, когда я его соберу? Да, скорее всего. Потрясающе!”, — отметили участники Radiohead в описании товара.

На сайте продавца указано, что стоимость пазлов — 35 долларов. В продажу они поступят 31 августа.