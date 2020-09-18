Об этом пишет Hypebeast.
Отмечается, что у Рафа Симонса никогда не было женской линии в рамках собственного бренда, хотя дизайнер много работал именно с женской модой. В частности, ранее Симонс придумывал женские вещи для Jil Sander, Dior и Calvin Klein.
Кроме того, сейчас некоторые ритейлеры, среди которых – Matchesfashion, продают избранные модели из мужских коллекций Raf Simons в отделах для женщин.
Дебютный показ новой коллекции пройдет 23 октября — женскую коллекцию покажут вместе с мужской. В каком формате состоится шоу на данный момент неизвестно.
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- В феврале 2020 года бельгийский дизайнер Раф Симонс стал креативным директором Prada.