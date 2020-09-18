Об этом пишет Hypebeast.

Отмечается, что у Рафа Симонса никогда не было женской линии в рамках собственного бренда, хотя дизайнер много работал именно с женской модой. В частности, ранее Симонс придумывал женские вещи для Jil Sander, Dior и Calvin Klein.

Кроме того, сейчас некоторые ритейлеры, среди которых – Matchesfashion, продают избранные модели из мужских коллекций Raf Simons в отделах для женщин.

Дебютный показ новой коллекции пройдет 23 октября — женскую коллекцию покажут вместе с мужской. В каком формате состоится шоу на данный момент неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Raf Simons Official (@rafsimons) 17 Сен 2020 в 7:50 PDT