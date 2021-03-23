Актер Райан Гослинг был замечен в гриме на съемочной площадке фильма "Серый человек" - он выглядел окровавленным и избитым.

Об этом сообщает портал Just Jared.

В какой-то момент между дублями Райан сделал несколько отжиманий, чтобы не терять форму.

“Серый человек” – фильм братьев Руссо, основанный на романе Марка Грини. Картина расскажет о противостоянии бывших коллег — профессиональных убийц Корте Джентри и Ллойде Хансене.

Помимо Гослинга, в фильме сыграют такие звезды, как Крис Эванс, Реге Пейдж, Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, Элфри Вудард, Джессика Хенвик, Вагнер Моура, Дхануш и Джулия Баттерс и другие.

На сегодняшний день это будет самый бюджетный фильм Netflix – для его реализации стриминговая платформа выделила рекордные для себя 200 миллионов долларов.

Дата выпуска фильма пока неизвестна.