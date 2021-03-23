Об этом сообщает портал Just Jared.
В какой-то момент между дублями Райан сделал несколько отжиманий, чтобы не терять форму.
“Серый человек” – фильм братьев Руссо, основанный на романе Марка Грини. Картина расскажет о противостоянии бывших коллег — профессиональных убийц Корте Джентри и Ллойде Хансене.
Помимо Гослинга, в фильме сыграют такие звезды, как Крис Эванс, Реге Пейдж, Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, Элфри Вудард, Джессика Хенвик, Вагнер Моура, Дхануш и Джулия Баттерс и другие.
На сегодняшний день это будет самый бюджетный фильм Netflix – для его реализации стриминговая платформа выделила рекордные для себя 200 миллионов долларов.
Дата выпуска фильма пока неизвестна.
- Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о старте съемок фильма “Серый человек”, который станет самым дорогим в истории существования платформы.