Голлівудський актор Раян Рейнольдс відреагував на роль Джоні Кейджа в фільмі "Мортал Комбат-2".

Про це він написав в Twitter.

Щойно нова екранізація “Мортал Комбат” з’явилася в прокаті, а його фанати вже очікують виходу наступної картини.

Фани фільму хочуть, аби Джоні Кейджем у сиквелі був Рейнольдс.

Він відреагував миттєво.

Рейнольдс опублікував рекламний постер Mint Mobile зі своїм обличчям на тілі Джоні Кейджа.

What do I do with casting rumors and wireless competitors upset that @usnews just named @Mintmobile 2021's best cell phone plan? Finish ‘em!! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 28, 2021

Джоні Кейдж був у фільмі 1995 року, і фанати засмутилися, коли дізналися, що героя не буде в новій картині.

Однак, поки ще не було анонсу нового фільму.