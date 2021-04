Про це він написав в Twitter.

Щойно нова екранізація “Мортал Комбат” з’явилася в прокаті, а його фанати вже очікують виходу наступної картини.

Фани фільму хочуть, аби Джоні Кейджем у сиквелі був Рейнольдс.

Він відреагував миттєво.

Рейнольдс опублікував рекламний постер Mint Mobile зі своїм обличчям на тілі Джоні Кейджа.

What do I do with casting rumors and wireless competitors upset that @usnews just named @Mintmobile 2021's best cell phone plan?

Finish ‘em!! pic.twitter.com/RlAVA8iAzq

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 28, 2021