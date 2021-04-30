Про це він написав в Twitter.

Щойно нова екранізація “Мортал Комбат” з’явилася в прокаті, а його фанати вже очікують виходу наступної картини.

Фани фільму хочуть, аби Джоні Кейджем у  сиквелі був Рейнольдс.

Він відреагував миттєво.

Рейнольдс опублікував рекламний постер Mint Mobile зі своїм обличчям на тілі Джоні Кейджа.

Джоні Кейдж був у фільмі 1995 року,  і фанати засмутилися, коли дізналися, що героя не буде в новій картині.

Однак, поки ще не було анонсу нового фільму.

  • Бетті, однорічна дочка голлівудських акторів Раяна Рейнольдса і Блейк Лайвлі, без кінця і краю слухає популярну дитячу пісеньку Baby Shark. Батьки вже втомилися від нескінченного прослуховування пісні і придумали спосіб, як відучити дитину від неї.